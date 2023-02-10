Тавареш и Дуарте выйдут в стартовом составе «Спартака» на матч с «Сочи»

Сегодня, 10 февраля, в матче 3-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ встретятся московский «Спартак» и «Сочи». Игра пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ), где команды проходят подготовку к возобновлению сезона после зимней паузы. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. Красно-белые огласили стартовые составы на матч:

«Спартак»: Александр Максименко, Томаш Тавареш, Алексис Дуарте, Георгий Джикия, Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Даниил Пруцев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Кейта Бальде, Павел Мелёшин.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков после 17 туров, отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть очков. «Сочи» (25) — на девятом месте в таблице.