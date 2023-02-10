«Уверен, что клуб невиновен». Гвардиола — об обвинениях «Ман Сити» в финансовых махинациях

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал обвинения в адрес клуба со стороны английской Премьер-лиги. «Горожан» подозревают в финансовых махинациях.
«В первую очередь хотел бы обратиться к людям Турции и Сирии. Произошла ужасная трагедия.
По поводу обвинений в адрес «Манчестер Сити». Моя первая мысль — нас уже осудили. То же самое было и с УЕФА, нас сразу же осудили. Клуб доказал, что невиновен. Вы знаете, на чьей я стороне. Повезло, что мы живём в стране, где все невиновны, пока их вина не доказана. Что будет дальше, не знаю. Уверен, у клуба есть хорошие юристы, они будут его защищать. Посмотрим, что решит судья. Как и в случае с обвинениями УЕФА, мы невиновны», — приводит слова Гвардиолы 101 Great Goals.
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