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«Сочи» огласил стартовый состав на матч со «Спартаком»

«Сочи» огласил стартовый состав на матч со «Спартаком»
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Сегодня, 10 февраля, в матче 3-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ встретятся московский «Спартак» и «Сочи». Игра пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ), где команды проходят подготовку к возобновлению сезона после зимней паузы. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. «Барсы» огласили стартовый состав на матч:

«Сочи»: Денис Адамов, Ванья Дркушич, Сергей Терехов, Артём Мещанинов, Тимофей Маргасов, Иван Миладинович, Артур Юсупов, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Георгий Мелкадзе, Владислав Сарвели.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков после 17 туров, отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть очков. «Сочи» (25) — на девятом месте в таблице.

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