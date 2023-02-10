Следствие считает, что Ноэль Ле Гре предлагал сотрудницам FFF секс втроём

Стали известны подробности расследования в отношении Ноэля Ле Гре, который в прошлом месяце был отстранён от поста президента Федерации футбола Франции (FFF). Напомним, некоторые сотрудницы организации обвинили его в сексуальных домогательствах. Кроме того, функционер допустил резкое высказывание в адрес легенды французского футбола – Зинедина Зидана, который до продления контракта национальной команды с Дидье Дешамом считался одним из главных кандидатов на пост наставника «трёхцветных».



Как сообщает Radio France, сотрудники следственных органов опросили 103 человека, нынешних и бывших работников FFF. Им удалось узнать, что в числе прочего Ле Гре часто писал своим коллегам сообщения вульгарного характера и предлагал двум сотрудницам секс втроём. Следствие отмечает, что действия чиновника имели «повторяющийся характер».



Отмечается, что большинство женщин давали показания на анонимных условиях. Адвокаты функционера должны отреагировать на эти факты до понедельника, однако они уже заявили, что следственный доклад «выглядит как обвинительное заключение».



Сотрудники правоохранительных органов считают, что в FFF была «сексистская» атмосфера. Доля ответственности не снимается и с генерального менеджера организации Флоранс Ардуэн, которая с 2016 года входит в Исполнительный комитет УЕФА, а 11 января была вызвана на беседу FFF в качестве меры предосторожности. Авторы доклада отмечают её пассивность в отношении действий Ле Гре. Её будущее в Федерации футбола Франции также остаётся под вопросом.



Министерство спорта Франции изучит отчёт и вынесет вердикт по этому вопросу во второй половине февраля.

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