Тренер «Челси» Поттер не знает о будущем форварда Обамеянга

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер заявил, что у него нет новостей о будущем нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.

«Нет, мне нечего сообщить о продолжении карьера Пьер-Эмерика. У меня нет новостей. Обамеянг тренировался с нами и тренировался хорошо», — приводит слова Поттера журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее 33-летнего Обамеянга исключили из заявки на Лигу чемпионов. Сообщалось, что габонец может продолжить карьеру в «Лос-Анджелес Гэлакси». Пьер-Эмерик перешёл в «Челси» из «Барселоны» летом 2022 года за € 12 млн. В 17 матчах за синих нападающий забил три гола и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами действует ещё 1,5 года.

Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча. Видеоролик: