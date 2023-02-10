Эрик тен Хаг: нынешняя структура еврокубков хороша, но люди всегда хотят сделать лучше

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о возможном создании Европейской Суперлиги.



«На данный момент у нас много игр, к тому же необходимо развивать команду, потому что у нас есть некоторые проблемы с новичками. Это то, на чём я сосредоточен в данный момент.



Что касается возможного создания новых европейских соревнований, другие сотрудники команды проследят за развитием этой ситуации и сообщат мне, если нам нужно будет принять решение. Но оно в любом случае останется за клубом.



Я считаю, что нынешняя структура еврокубков хороша, но всегда ведётся работа по её улучшению, по тому, как сделать футбол лучше, это и есть жизнь. Люди всегда хотят сделать что-то лучше, и это хорошо», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.



Ранее сообщалось, что «Реал», «Ювентус» и «Барселона» намерены возродить проект Суперлиги и сделать из неё альтернативу Лиге чемпионов.

13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом: