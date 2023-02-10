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Эрик тен Хаг: нынешняя структура еврокубков хороша, но люди всегда хотят сделать лучше

Эрик тен Хаг: нынешняя структура еврокубков хороша, но люди всегда хотят сделать лучше
Эрик тен Хаг
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о возможном создании Европейской Суперлиги.

«На данный момент у нас много игр, к тому же необходимо развивать команду, потому что у нас есть некоторые проблемы с новичками. Это то, на чём я сосредоточен в данный момент.

Что касается возможного создания новых европейских соревнований, другие сотрудники команды проследят за развитием этой ситуации и сообщат мне, если нам нужно будет принять решение. Но оно в любом случае останется за клубом.

Я считаю, что нынешняя структура еврокубков хороша, но всегда ведётся работа по её улучшению, по тому, как сделать футбол лучше, это и есть жизнь. Люди всегда хотят сделать что-то лучше, и это хорошо», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

Ранее сообщалось, что «Реал», «Ювентус» и «Барселона» намерены возродить проект Суперлиги и сделать из неё альтернативу Лиге чемпионов.

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