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Вратарь «Шахтёра» летом может перейти в клуб АПЛ

Вратарь «Шахтёра» летом может перейти в клуб АПЛ
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Вратарь «Шахтёра» Анатолий Трубин в следующее трансферное окно может сменить клуб. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети.

По информации источника, в голкипере «горняков» заинтересованы клубы английской Премьер-лиги.

В текущем сезоне Трубин принял участие в 12 матчах украинской Премьер-лиги. В пяти встречах он оставил свои ворота сухими.

Трубин является самым молодым голкипером, сыгравшим в официальном матче за сборную Украины. Он — двухкамерный чемпион Украины и обладатель национального Кубка.

Напомним, в текущем сезоне в матче группового этапа Лиги чемпионов Трубин головой столкнулся с защитником «Реала» Антонио Рюдигером, который в этот момент забил гол.

Ранее из «Шахтёра» в «Челси» перебрался атакующий полузащитник Михаил Мудрик.

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