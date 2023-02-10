Вратарь «Шахтёра» летом может перейти в клуб АПЛ

Вратарь «Шахтёра» Анатолий Трубин в следующее трансферное окно может сменить клуб. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети.
По информации источника, в голкипере «горняков» заинтересованы клубы английской Премьер-лиги.
В текущем сезоне Трубин принял участие в 12 матчах украинской Премьер-лиги. В пяти встречах он оставил свои ворота сухими.
Трубин является самым молодым голкипером, сыгравшим в официальном матче за сборную Украины. Он — двухкамерный чемпион Украины и обладатель национального Кубка.
Напомним, в текущем сезоне в матче группового этапа Лиги чемпионов Трубин головой столкнулся с защитником «Реала» Антонио Рюдигером, который в этот момент забил гол.
Ранее из «Шахтёра» в «Челси» перебрался атакующий полузащитник Михаил Мудрик.
Мудрик показал свою работу в спортзале
- 10 февраля 2023
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