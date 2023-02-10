Мартинес называет Вегорста «бобо». Это «дурак» с испанского, так Ваута обозвал Месси на ЧМ

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес называет своего одноклубника Ваута Вегорста «бобо». Об этом сообщает Sport.es.

«Бобо» переводится с испанского как «дурак». Именно так нидерландского нападающего назвал аргентинский форвард Лионель Месси во время матча четвертьфинала чемпионата мира в Катаре. «На что ты смотришь, дурак?» — сказал Вегорсту Месси во время одного из инцидентов этого насыщенного на конфликты матча. Мартинес, который также был в составе сборной Аргентины во время победного ЧМ-2022, решил использовать фразу «бобо», чтобы называть так нападающего «Манчестер Юнайтед».

Ваут Вегорст выступает за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды из «Бёрнли».

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