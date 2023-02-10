Месси и Мбаппе пропустят матч с «Монако» из-за травм
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«ПСЖ» в социальных сетях опубликовал заявку на матч 23-го тура французской Лиги 1. В ней не оказалось нападающих Килиана Мбаппе и Лионеля Месси, ранее получивших травмы.
35-летний Месси в нынешнем сезоне забил 15 голов и отдал 14 результативных передач в 25 матчах. У 24-летнего Мбаппе в 26 встречах 25 голов и шесть результативных передач.
Матч «Монако» — «ПСЖ» состоится завтра, 11 февраля. Начало – в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
14 февраля «ПСЖ» предстоит провести первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», а 19 февраля сыграть с «Лиллем». Ответная встреча с немецким клубом состоится 8 марта.
Сын Месси продемонстрировал вратарские навыки. Видеоролик:
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