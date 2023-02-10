Орлов ответил на вопрос, слабее ли играет «Зенит» без бразильцев
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос об игре санкт-петербургского «Зенита» без бразильских игроков.
«Слаб ли «Зенит» без бразильцев? Если быть объективным, то да, мы слабы без бразильцев. Бразильцы — ведущие игроки нашей команды. А что вы хотите, чтобы кто-то уравновешивал? Не могут же быть игроки с одинаковым мастерством, так не бывает. Поэтому… на то они и бразильцы, они приглашены к нам для того, чтобы выглядеть хорошо. И центр поля у нас держат колумбиец Барриос, бразилец Клаудиньо, бразилец Вендел и бразилец Малком. Кузяев — россиянин, но уже почти бразилец по игре», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
В ближайшем товарищеском матче «Зенит» сыграет с «Уралом» 14 февраля.
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