Орлов: сборная должна играть в сильнейших составах, экспериментов с молодёжью не надо

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о ротации состава в сборной России.
«Сборная должна играть в самых сильных составах. Никаких экспериментов с молодёжью не надо. У нас Капелло начал экспериментировать, у него выходили на поле в сборной футболисты, которые даже не выступали за основные составы команд. И к чему это привело? Ни сборная, ни эта молодёжь так и не заиграла. На то она и национальная команда: кто сильнейшие сегодня, должны выходить и защищать честь страны.
С Карпиным я тоже не согласен. Когда поехали в Таджикистан, игра была бездарной, потому что у него играла экспериментальная команда без лучших игроков. Они так и не настроились на этот матч. А болельщики Таджикистана говорят, что Россия — команда, которая им по зубам. То же самое говорят в Киргизии и Узбекистане. Это авторитет нашего футбола. Сборная — это всегда лицо нашего отечественного футбола. И это лицо всегда должно выглядеть очень прилично», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
- 10 февраля 2023
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