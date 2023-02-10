The Athletic: из-за финансовых проблем «Барселона» готова продать Торреса или Рафинью

«Барселона» рассмотрит возможность продажи одного из двух своих форвардов на фоне финансовых проблем в клубе. Об этом сообщает The Athletic. По сведениям источника, речь идет о Ферране Торресе и Рафинье.

22-летний Торрес стал игроком «Барселоны» в январе 2022 года. В 25 матчах нынешнего сезона на его счету пять голов и результативная передача. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году. Ранее Ферран выступал за «Манчестер Сити» и «Валенсию».

26-летний Рафинья перешёл в «Барселону» из «Лидса» летом 2022 года. По данным Transfermarkt, сделка по трансферу бразильского нападающего обошлась клубу из Каталонии в € 58 млн. В 29 матчах в нынешнем сезоне Рафинья забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.

Видеообзор. «Барселона» — «Севилья». Испанская Примера 2022/2023. 20-й тур:

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