«Спартак» — «Сочи»: Михаил Игнатов вывел красно-белых вперёд

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов открыл счёт на 28-й минуте матча с «Сочи» в Winline Зимнего кубка РПЛ. Хавбек получил передачу от Кейта Бальде, выскочил один на один и уложил мяч в угол.

Права на видео принадлежат РФС. Посмотреть его можно в телеграм-канале РПЛ.

Отметим, что «Сочи» воспользовались правом просмотра момента. Для этого они обратились к арбитру, но после просмотра VAR решение осталось неизменным — гол Михаила Игнатова засчитан, офсайда не было.

22-летний Игнатов в 15 матчах нынешнего сезона забил два гола и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в декабре 2025 года. Первый официальный матч после зимней паузы «Спартак» проведёт с «Локомотивом» в плей-офф Фонбет Кубка России.