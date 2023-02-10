«Спартак» — «Сочи»: Кейта Бальде удвоил преимущество красно-белых

В эти минуты в матче 3-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ встречаются московский «Спартак» и «Сочи». Команды играют в Абу-Даби (ОАЭ), где проходят подготовку к возобновлению сезона после зимней паузы. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 40-й минуте Михаил Игнатов получил мяч после длинного заброса, вошёл в штрафную соперника и отдал пас Кейта Бальде на пустые ворота, который легко поразил цель и зажёг на табло счёт 2:0.

Красно-белые одержали две победы в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ, обыграв в серии пенальти «Ростов» со счётом 2:1, а также «Краснодар» (4:0). Сочинцы забили три безответных мяча «Ростову» и с минимальным счётом уступили «быкам».



«Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков после 17 туров, отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть очков. «Сочи» (25) — на девятом месте в таблице.