Нигматуллин: Кузяев мечтает играть в Европе. Если уезжать, то сейчас — потом будет поздно

Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин высказался о нежелании полузащитника «Зенита» Далера Кузяева продлевать контракт с клубом. Ранее «Чемпионат» сообщал, что хавбек рассчитывает на переход в один из европейских клубов.



«Футболисты начинают ценить то, что имеют, только тогда, когда потеряют. Кузяев давно мечтает играть в Европе и уже пытался найти себе там команду. Но ничего хорошего из этого не вышло. Сейчас европейскую команду стало найти ещё сложнее. Это будет непросто.



Рвение найти себе команду в Европе — это похвально и уважаемо. У Далера есть свои принципы и желание выйти на новый уровень. За это стоит его похвалить. Подобное желание найти себе серьёзный вызов в своё время мне погубило карьеру. Нужно быть аккуратнее с этим. Но и возраст даёт о себе знать. Если уезжать, то только сейчас. Потом будет поздно», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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