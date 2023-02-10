Семак: Кузяев хочет попробовать себя в Европе, но он не отказывался продлевать контракт

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на информацию о том, что полузащитник сине-бело-голубых Далер Кузяев не хочет продлевать контракт с командой.

«Новости на то и есть, чтобы появляться. Что касается домысливания каких-то ситуаций, то, наверное, в этом и заключается работа журналистов, и иногда она бывает с большим перебором. То, что у Далера заканчивается контракт, все знают, но о том, что он отказался его продлевать, я впервые слышу.

Есть пожелание Далера — мы все понимаем, что он хочет играть в Европе. Та ситуация, которая возникла перед продлением его предыдущего соглашения, когда он ждал возможности попробовать свои силы в Европе в случае хорошего предложения, не изменилась, но о том, что он отказался продлевать контракт, я впервые слышу», — цитирует Семака пресс-служба клуба.