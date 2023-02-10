Семак объяснил, почему «Зенит» пропустил гол в конце матча с «Араратом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче с «Араратом» (1:1).
«Хороший первый тайм, первые 60 минут игры. Думаю, это были похожие матчи — вчерашний, сегодняшний и предыдущие, когда мы неплохо играли — сначала первые 45 минут, затем чуть побольше — а дальше было понятно, что какие-то игроки требуют того, чтобы их заменили.
После замен команде было сложно перестраиваться. Думаю, что оба матча с армянскими командами показали, что в последние 20–30 минут игры мы немного «подсаживаемся». На 90 минут нас не хватает, а молодые ребята, которые выходят на замену, помогают, но по качеству игра немного теряет свою осмысленность.
Игроки, которые давно работают и находятся в команде, лучше понимают требования и взаимодействия, поэтому снижается качество в концовке», — цитирует Семака пресс-служба клуба.
- 10 февраля 2023
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