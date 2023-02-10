ДНК Дани Алвеса обнаружена в теле девушки, обвинившей его в изнасиловании

Появились новые подробности расследования в отношении защитника сборной Бразилии Дани Алвеса, который находится под стражей после обвинений в изнасиловании. Предполагается, что жертвой преступления стала 23-летняя девушка, которая в конце декабря находилась с бразильцем в одном из ночных клубов Барселоны. Как сообщает EL PERIÓDICO, тесты ДНК подтвердили, что игрок вступал в половой контакт с девушкой.



Полиция исследовала туалет ночного клуба и нашла остатки биологического материала, который был сравнён с тем, который бразилец добровольно сдал 20 января, а также с тем, что был обнаружен на платье девушки и в её теле. Анализ этих улик показал, что во всех случаях биоматериал принадлежал одному человеку – Алвесу.



Ранее сообщалось, что 39-летний Алвес может быть приговорён к лишению свободы на срок от четырёх до 12 лет. Это предусмотрено испанским законом «Да есть да» за сексуальное насилие. Алвес был заключён под стражу без права внесения залога.

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