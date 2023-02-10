Орлов оценил идею обязать арбитров объяснять решения, принятые с VAR
Поделиться
Футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил идею обязать арбитров комментировать решения, принятые после просмотра видеоповторов.
«В американском футболе судьи давным-давно начали объявлять. В КХЛ уже объявляют. Только надо научиться точно и коротко говорить. «Нарушение правил — то-то и то-то», как в хоккее. Рассуждать, говорить «на мой взгляд...» не надо. Должна быть точная, выверенная фраза. Не надо долго объяснять. Надо определить: «по закону — так». И всё. И это всем понятно, так объявляют и за океаном. Должна быть буква закона», — сказал Орлов в эфире YouTube-канала «Такой футбол».
Идея объяснения главными арбитрами своих решений тестируется на клубном чемпионате мира и в Зимнем кубке РПЛ.
Комментарии
- 10 февраля 2023
-
21:46
-
21:46
-
21:38
-
21:32
-
21:31
-
21:21
-
21:14
-
21:02
-
21:00
-
20:57
-
20:56
-
20:53
-
20:47
-
20:43
-
20:40
-
20:32
-
20:30
-
20:28
-
20:23
-
20:12
-
20:10
-
20:08
-
20:03
-
20:00
-
19:57
-
19:45
-
19:34
-
19:28
-
19:20
-
19:19
-
19:18
-
19:10
-
19:00
-
18:54
-
18:51
Партнерский контент