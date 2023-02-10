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Орлов оценил идею обязать арбитров объяснять решения, принятые с VAR

Орлов оценил идею обязать арбитров объяснять решения, принятые с VAR
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Футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил идею обязать арбитров комментировать решения, принятые после просмотра видеоповторов.

«В американском футболе судьи давным-давно начали объявлять. В КХЛ уже объявляют. Только надо научиться точно и коротко говорить. «Нарушение правил — то-то и то-то», как в хоккее. Рассуждать, говорить «на мой взгляд...» не надо. Должна быть точная, выверенная фраза. Не надо долго объяснять. Надо определить: «по закону — так». И всё. И это всем понятно, так объявляют и за океаном. Должна быть буква закона», — сказал Орлов в эфире YouTube-канала «Такой футбол».

Идея объяснения главными арбитрами своих решений тестируется на клубном чемпионате мира и в Зимнем кубке РПЛ.

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