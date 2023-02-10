Гранат: Кузяев по игровым качествам соответствует топ пять лигам мира. Нужно пробовать

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат считает, что полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву стоит покинуть команду с берегов Невы по окончании контракта будущим летом и попробовать свои силы в одном из европейских клубов.



«Наверное, он не просто так не продлевает контракт. У него, скорее всего, уже есть какие-то варианты в Европе. На ровном месте просто так с чемпионом страны не продлить контракт нельзя. Порыв поиграть в Европе оцениваю положительно. Далер — молодец!



Если у него есть желание попробовать себя, это нужно делать. Главное, чтобы была возможность. Я уверен, что Кузяев по игровым качествам соответствует топ пять лигам мира. Конечно, не в самые сильные клубы, но пробовать можно и нужно», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Кузяев отказывается от продления контракта с «Зенитом», потому что хочет перебраться в один из европейских чемпионатов.