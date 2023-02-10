Защитник Кристиан Тассано перешёл в «Химки»

Защитник Кристиан Тассано стал игроком «Химок». Об этом сообщает пресс-служба красно-чёрных. Контракт между сторонами рассчитан на два года.



Предыдущим клубом 26-летнего защитника была португальская «Санта-Клара», за которую он провел 40 матчей и забил один гол. Ранее футболист выступал за резервную команду испанской «Севильи», «Росарио Сентраль» из Аргентины, нидерландский «Твенте» и уругвайский «Данубио».

Напомним, ранее «Химки» также подписали бразильского защитника Лео Андраде и защитника Петара Голубовича, который до этого выступал за норвежский «Олесунн».

«Химки» победили армянский «Пюник» со счётом 2:0, уступили «Велесу» (1:2) и сыграли вничью с сербской «Войводиной» (0:0). В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Химки» располагаются на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы.