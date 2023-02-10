«Спартак» одержал победу в Зимнем кубке РПЛ

Сегодня, 10 февраля, московский «Спартак» в рамках 3-го тура Зимнего кубка Российской Премьер-Лиги обыграл «Сочи» (2:0). Таким образом, команда Гильермо Абаскаля обеспечила себе победу в краткосрочном турнире. Красно-белые заработали восемь очков в трёх матчах и не пропустили ни одного гола в соревнованиях, одержав безоговорочную победу.

Красно-белые одержали две победы в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ, обыграв в серии пенальти «Ростов» со счётом 2:1, а также «Краснодар» (4:0). Сочинцы забили три безответных мяча «Ростову» и с минимальным счётом уступили «быкам».

«Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков после 17 туров, отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть очков.

Тренеры «Спартака», возглавлявшие сборные команды: