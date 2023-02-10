Абаскаль: самое главное чувство сегодня — поддержка болельщиков. Большое спасибо им
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу своей команды в Зимнем кубке РПЛ.
«Самое главное чувство и самое важное — это то, что мне удалось увидеть только что. Конечно, это болельщики. Так далеко от дома, от Москвы, и такая замечательная поддержка. Большое спасибо им за это. Футболисты отдавались полностью на поле, большое спасибо и им. Мы старались, чтобы болельщики были счастливыми», — приводит слова Абаскаля пресс-служба московского «Спартака».
Команда Гильермо Абаскаля обеспечила себе победу в краткосрочном турнире. Красно-белые заработали восемь очков в трёх матчах и не пропустили ни одного гола в соревнованиях, одержав безоговорочную победу.
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