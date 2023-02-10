«Спартаку» вручили трофей за победу в Зимнем кубке РПЛ

Футболисты московского «Спартака», которые стали обладателем Winline Зимнего кубка РПЛ, получили трофей за победу в турнире. Напомним, сегодня, 10 февраля, подопечные Гильермо Абаскаля обыграли «Сочи» со счётом 2:0.

На 28-й минуте счёт открыл Михаил Игнатов. Кейта Бальде перехватил мяч в центральном круге после ошибки Артёма Мещанинова и мягкой передачей запустил Игнатова вперёд. Тот убежал от Ваньи Дркушича, вырвался один на один с Денисом Адамовым и, не сближаясь с голкипером, пробил низом мимо него под левую штангу.



На 40-й минуте Михаил Игнатов получил мяч после длинного заброса, вошёл в штрафную соперника и отдал пас Кейта Бальде на пустые ворота, который легко поразил цель и зажёг на табло счёт 2:0.



Красно-белые одержали две победы в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ, обыграв в серии пенальти «Ростов» со счётом 2:1, а также «Краснодар» (4:0). Сочинцы забили три безответных мяча «Ростову» и с минимальным счётом уступили «быкам».