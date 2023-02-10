Терехов: «Спартак» не выделялся на фоне остальных. «Сочи» не придаёт значения поражению

Защитник «Сочи» Сергей Терехов прокомментировал поражение «барсов» в матче 3-го тура Зимнего кубка РПЛ со «Спартаком».

«Проигрывать всегда обидно. Но в данном случае не надо придавать этому никакого значения. Мы на этом турнире отрабатывали свои вещи, которые наигрывали на тренировках.



Мне не показалось, что «Спартак» как-то выделялся на фоне остальных соперников. В физическом, функциональном плане сейчас все плюс-минус одинаковые», — сказал Терехов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Красно-белые одержали три победы в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ, обыграв в серии пенальти «Ростов» со счётом 2:1, а также «Краснодар» (4:0) и «Сочи» (2:0).