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Алексей Миранчук попал в стартовый состав «Торино» на матч с «Миланом»

Алексей Миранчук попал в стартовый состав «Торино» на матч с «Миланом»
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Сегодня, 10 февраля, состоится матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором «Милан» примет «Торино». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Команды огласили стартовые составы. Отметим, что с первых минут в составе «быков» появится российский легионер Алексей Миранчук.

«Милан»: Тэтэрушану, Калюлю, Кьер, Тшау, Салемакерс, Крунич, Тонали, Эрнандес, Диас, Леау, Жиру.

«Торино»: Ваня Милинкович-Савич, Джиджи, Схюрс, Буонджорно, Родригес, Адопо, Гинейтис, Синго, Миранчук, Влашич, Санабрия.

«Милан», который в матче прошлого тура с минимальным счётом уступил «Интеру» в дерби, не знает побед уже в семи встречах подряд. Команда Стефано Пиоли занимает шестую позицию в турнирной таблице Серии А, имея в активе 38 очков. «Торино» (30) – на седьмом месте.

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