Алексей Миранчук попал в стартовый состав «Торино» на матч с «Миланом»

Сегодня, 10 февраля, состоится матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором «Милан» примет «Торино». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Команды огласили стартовые составы. Отметим, что с первых минут в составе «быков» появится российский легионер Алексей Миранчук.



«Милан»: Тэтэрушану, Калюлю, Кьер, Тшау, Салемакерс, Крунич, Тонали, Эрнандес, Диас, Леау, Жиру.



«Торино»: Ваня Милинкович-Савич, Джиджи, Схюрс, Буонджорно, Родригес, Адопо, Гинейтис, Синго, Миранчук, Влашич, Санабрия.



«Милан», который в матче прошлого тура с минимальным счётом уступил «Интеру» в дерби, не знает побед уже в семи встречах подряд. Команда Стефано Пиоли занимает шестую позицию в турнирной таблице Серии А, имея в активе 38 очков. «Торино» (30) – на седьмом месте.