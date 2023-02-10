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Джикия: на матчах Кубка нет Fan ID. Хочется увидеть полный стадион в игре с «Локо»

Джикия: на матчах Кубка нет Fan ID. Хочется увидеть полный стадион в игре с «Локо»
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Центральный защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о поддержке болельщиков после победы своего клуба в Зимнем кубке РПЛ.

«Болельщики — супер, поблагодарили их. Они были с нами весь сбор, пересекались в отеле. Спасибо им, что так далеко приехали. Подарочки для детей мы подготовили. Всё было с теплом и любовью.

Хочется на Кубке увидеть максимальное количество болельщиков. Там нет Fan ID. Надеюсь, наши ребята увидят, что такое полный стадион. Слишком много времени прошло с последнего аншлага. Много в мире произошло. Хочется, чтобы побыстрее всё нормализовалось и фанаты снова ходили на стадион», — сказал Джикия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Красно-белые одержали две победы в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ, обыграв в серии пенальти «Ростов» со счётом 2:1, а также «Краснодар» (4:0). Сочинцы забили три безответных мяча «Ростову» и с минимальным счётом уступили «быкам».

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