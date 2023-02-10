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Георгий Джикия подвёл итоги победного Зимнего кубка РПЛ для «Спартака»

Георгий Джикия подвёл итоги победного Зимнего кубка РПЛ для «Спартака»
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Центральный защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия оценил выступление своей команды в рамках Зимнего кубка РПЛ, в котором команда Гильермо Абаскаля одержала победу.

«Приятно одержать победу в турнире. Это был очередной спарринг с хорошей командой. Всё своим чередом. Что-то получалось, что-то нет. Новички прибавляют, адаптируются. Взаимопонимание становится лучше, это радует», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Красно-белые одержали три победы в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ, обыграв в серии пенальти «Ростов» со счётом 2:1, а также «Краснодар» (4:0) и «Сочи» (2:0).

Тренеры «Спартака», возглавлявшие сборные команды:

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