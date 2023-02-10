Джикия: никаких празднований в раздевалке не было, шампанского тоже

Защитник «Спартака» Георгий Джикия отреагировал на победу красно-белых в Winline Зимнем кубке РПЛ.



«Огромная благодарность организаторам за такой турнир. Качество, выбор полей — всё на уровне. Раньше после побед на таких турнирах были неудачи? Было, да. Будет ли так сейчас, покажет время.



В раздевалке никаких празднований. Я вообще ел, сегодня без шампанского. Дальше недельный цикл перед Кубком. Готовимся серьёзно к «Локомотиву», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Красно-белые одержали три победы в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ, обыграв в серии пенальти «Ростов» со счётом 2:1, «Краснодар» (4:0), а сегодня, 10 февраля, победили «Сочи», забив «барсам» два безответных мяча.