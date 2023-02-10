Голевая передача Кокорина помогла «Арису» добыть гостевую победу над «Омонией»

Завершился матч 23-го тура чемпионата Кипра, в котором «Омония» принимала «Арис». Победу со счётом 2:1 одержали гости.



На 20-й минуте российский легионер лимасольского клуба Александр Кокорин вывел к воротам «Омонии» Лео Бенгтссона, который открыл счёт. В концовке первого тайма игроки «Ариса» подкараулили ошибку защитника, и Шави Бабика удвоил преимущество своей команды. На 77-й минуте иранский форвард Карим Ансарифард отыграл один мяч, реализовав пенальти. До конца встречи счёт не изменился.



Александр Кокорин провёл на поле 83 минуты.



«Арис» набрал 46 очков и располагается на четвёртом месте в турнирной таблице кипрского первенства. В активе «Омонии» 35 очков и шестая позиция.



До конца первенства страны остаётся три тура. Лимасольцам предстоит сыграть с НЕА из Саламиса, «Пафосом» и «Анортосисом».