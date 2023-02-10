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Видич: игроки «Манчестер Юнайтед» забыли о клубных ценностях, а Эрик тен Хаг их возвращает

Видич: игроки «Манчестер Юнайтед» забыли о клубных ценностях, а Эрик тен Хаг их возвращает
Эрик тен Хаг
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич оценил работу главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага, который возглавил команду перед сезоном-2022/2023.

«Эрик тен Хаг делает игроков лучше. Он хороший тренер – это важный момент. Он всё время работает с игроками на поле. Он человек, в котором чувствуется стабильность. Эрик уже работал в большом клубе, я думаю, его подход состоит в том, что ничего не придёт сразу, всего можно достичь только работой. Он смотрит на вещи в долгосрочной перспективе, даже если проиграете или выиграете один матч. Мне как болельщику «Юнайтед» он даёт уверенность в том, что знает, что делает.

Видно, что теперь они больше играют как команда. У тен Хага отличные ценности, это очень важно. Думаю, в какой-то момент игроки в команде забыли об этих ценностях, а теперь, думаю, тренер возвращает это», — приводит слова Видича inews.

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