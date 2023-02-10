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Семак рассказал о восстановлении Сергеева и Мостового

Семак рассказал о восстановлении Сергеева и Мостового
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о восстановлении Ивана Сергеева и Андрея Мостового.

«Иван Сергеев восстанавливается. Я думаю, в течение пары дней Иван должен вернуться в общую группу. У него рецидив старого повреждения — воспаление, ничего серьёзного. Та же ситуация и с Андреем Мостовым — будем ждать его возвращения после небольшого повреждения.

Дуглас, который также восстанавливается, думаю, тоже появится в общей группе в ближайшие дни. Надеюсь, что все наши травмированные вернутся в строй», — цитирует Семака пресс-служба клуба.

В рамках подготовки ко второй части сезона «Зенит» уже провёл несколько товарищеских матчей. В Катаре санкт-петербуржцы победили местных «Аль-Бидду» (9:0) и «Лусаил-Сити» (3:0) и сыграли вничью с екатеринбургским «Уралом» (1:1).

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