Видич: люди беспокоились, сможет ли Мартинес заиграть в АПЛ, но это отличный трансфер

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич поделился мнением о центральных защитниках «красных дьяволов» Лисандро Мартинесе и Рафаэле Варане.



«Лисандро пришёл в команду всего полгода назад, у него всё хорошо. Он привносит в команду энергию, видно, что он любит защищаться. Кажется, ему нравится играть в Англии. Это отличный трансфер.



Варан – это опытный игрок, но у него есть определённые проблемы с травмами. Чем больше времени они будут проводить вместе на поле, тем лучше будет их взаимопонимание. Я очень доволен выступлением аргентинца после перехода в «Юнайтед». Некоторые люди беспокоились, сможет ли он заиграть в Англии, но как бывший защитник я очень доволен его действиями на поле, его энергией, агрессией и заряженностью на победу», — приводит слова Видича inews.

Трейлер фильма «Великий «Юнайтед»: