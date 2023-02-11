Защитник «Спартака» Чернов: ещё один титул в кармане
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Защитник «Спартака» Никита Чернов оценил выступление своей команды в рамках Зимнего кубка РПЛ, в котором команда Гильермо Абаскаля одержала победу. Футболисты московского «Спартака» уже получили трофей за победу в турнире.
«Ещё один титул в кармане. На самом деле, выиграть даже зимний турнир приятно. Будем надеяться, что это добрый знак и приятный момент для команды и болельщиков. Впереди третий сбор и всё меньше времени до рестарта сезона. Скоро увидимся», — написал Чернов в своём телеграм-канале.
Красно-белые одержали три победы в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ, обыграв в серии пенальти «Ростов» со счётом 2:1, а также «Краснодар» (4:0) и «Сочи» (2:0).
Тренеры «Спартака», возглавлявшие сборные команды:
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