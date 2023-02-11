Галтье: Месси восстановится к матчу с «Баварией»
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье назвал срок восстановления нападающего парижан Лионеля Месси.
«Лео почувствовал мышечную усталость, он возобновит тренировки в понедельник накануне матча с «Баварией». Лео не будет доступен в матче с «Монако», но он возобновится перед матчем с «Баварией». Он вовсе не «под вопросом», — приводит слова специалиста L'Equipe.
Лионель Месси получил травму подколенного сухожилия в матче Кубка Франции с «Марселем». В той игре его команда уступила (1:2) и вылетела из турнира. «ПСЖ» проведёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» 14 февраля. Парижане сыграют дома.
В нынешнем сезоне «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, а «Бавария» лидирует в немецкой Бундеслиге.
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