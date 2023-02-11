«Милан» обыграл «Торино» благодаря голу Жиру, прервав семиматчевую серию без побед

Завершился матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором «Милан» принимал «Торино». Команды встречались на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)». Финальный свисток главного арбитра зафиксировал победу хозяев.
Первый тайм прошёл в равной борьбе: небольшое преимущество по владению мячом имели миланцы, но обе команды нанесли по пять ударов по воротам соперника и по разу попали в створ. На 60-й минуте французский форвард «чёрно-красных» Оливье Жиру ударом головой поразил ворота «быков» после передачи Тео Эрнандеса. Этот гол остался единственным в игре.
Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук провёл на поле весь матч.
«Милан» прервал серию из семи матчей без побед во всех турнирах, набрал 41 очко и поднялся на третье место, однако сразу три команды могут обойти команду Стефано Пиоли по итогам тура. «Торино» (30) – на седьмой позиции.
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