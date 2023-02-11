Мартинес — о праздновании с перчаткой: делал так раньше, но даже Месси просил не повторять

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал о праздновании с перчаткой у паха во время церемонии награждения на ЧМ-2022.
«Жалею ли я о праздновании? Ну, есть вещи, которые я бы не стал делать снова таким же образом. Я не собирался никого обижать. На протяжении всей своей карьеры я играл с французами, и у меня никогда не было проблем… Можете спросить Жиру, что я за человек. Мне очень нравятся французская культура и менталитет. Жест, который я сделал на вручении приза лучшему вратарю, был шуткой для моих товарищей по команде.
Я уже делал это на Кубке Америки, и все они сказали мне «ни в коем случае» не повторять это. Даже Лео говорил. Я сделал это для них, не более того. Это длилось секунду, и всё», — приводит слова Мартинеса Goal со ссылкой на France Football.
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