Носков прокомментировал заключение контракта с ЦСКА

Защитник Егор Носков, который заключил первый профессиональный контракт с ЦСКА, поделился ожиданиями от нового этапа карьеры.

«Я долго шёл к контракту, мечтал о нём. Но теперь это свершилось, и я ставлю перед собой новые задачи, надо развиваться дальше. Это будет лишь стимулом двигаться вперёд, добиваться результатов, конкурировать за место в составе и доказывать, что клуб не зря предложил мне этот контракт.

В детстве после просмотра матчей любил с мячом выйти на поле, побить по воротам во дворе, мечтая о том, что смогу это делать в футболке ЦСКА. Сейчас у меня такая возможность появляется в жизни. Для меня это очень много значит», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

Ранее Носков выступал в структуре армейцев в Молодёжной футбольной лиге и Юношеской футбольной лиге. Футболист является чемпионом М-Лиги в составе ЦСКА в сезоне-2021/2022.