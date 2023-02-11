Носков прокомментировал заключение контракта с ЦСКА

Защитник Егор Носков, который заключил первый профессиональный контракт с ЦСКА, поделился ожиданиями от нового этапа карьеры.
«Я долго шёл к контракту, мечтал о нём. Но теперь это свершилось, и я ставлю перед собой новые задачи, надо развиваться дальше. Это будет лишь стимулом двигаться вперёд, добиваться результатов, конкурировать за место в составе и доказывать, что клуб не зря предложил мне этот контракт.
В детстве после просмотра матчей любил с мячом выйти на поле, побить по воротам во дворе, мечтая о том, что смогу это делать в футболке ЦСКА. Сейчас у меня такая возможность появляется в жизни. Для меня это очень много значит», — цитирует игрока пресс-служба клуба.
Ранее Носков выступал в структуре армейцев в Молодёжной футбольной лиге и Юношеской футбольной лиге. Футболист является чемпионом М-Лиги в составе ЦСКА в сезоне-2021/2022.
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