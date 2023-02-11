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Марко Верратти получил повреждение и пропустит матч с «Монако»

Марко Верратти получил повреждение и пропустит матч с «Монако»
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Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти травмировался и пропустит встречу с «Монако».

Итальянец принял участие в недавней игре Кубка Франции с «Марселем» (1:2), отыграв 76 минут, однако позднее почувствовал дискомфорт в левом бедре.

Как сообщает парижский клуб в «Твиттере», 30-летний хавбек будет вынужден пропустить предстоящий матч чемпионата Франции с «Монако», который состоится сегодня, 11 февраля. Игрок будет проходить восстановление на тренировочной базе парижского клуба.

На счету Марко Верратти 24 выхода на поле во всех турнирах за парижан в нынешнем сезоне.

Напомним, в последнем матче «ПСЖ» уступил «Марселю» в 1/8 финала Кубка Франции.

14 февраля «ПСЖ» примет на своём поле мюнхенскую «Баварию» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

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