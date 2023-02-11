Защитник «Сочи» Миладинович: Кокорин — один из лучших футболистов, с которыми я играл

Защитник «Сочи» Иван Миладинович поделился мнением о российском нападающем Александре Кокорине.



«Саша – очень хороший игрок. Для меня лично он один из лучших футболистов, с которыми я играл. Хороший пацан, в раздевалке себя нормально вел, никаких проблем. Я бы никогда не сказал, что за всеми скандалами, которые произошли с ним, стоит этот человек.



Удивился ли я, когда он попал в „Фиорентину“? Да не особо, в футболе всё бывает. Но это было заслуженно, просто Саша не получил шансов. Он ещё мучился с травмами. На тот момент его конкурентом был Влахович, которого потом „Ювентус“ купил за 80 миллионов. Саше пришлось тяжело. В целом, он готов к игре в хороших европейских чемпионатах», — приводит слова Миладиновича РИА Новости.



В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Миладинович сыграл в четырёх встречах и получил одну жёлтую карточку.