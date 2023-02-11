Тен Хаг прокомментировал возможное участие «МЮ» в Суперлиге

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о Суперлиге, а также оценил шансы участия своей команды в турнире.



«Другие люди в клубе изучат это и сообщат мне, если придёт время и надо будет принимать какие-то решения. Но решение остаётся за клубом.



Я считаю нынешнюю структуру европейского футбола хорошей, но всегда будут инициативы, чтобы улучшить её, чтобы сделать футбол лучше, такова жизнь.



Люди всегда хотят построить что-то лучшее, и это хорошо. Если это идет на пользу футболу, то это всегда хорошо», – приводит слова тен Хага BBC.



Ранее стало известно, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» готовят перезапуск Суперлиги. Обновлённый формат турнира будет включать от 60 до 80 команд-участниц, деление на дивизионы и отсутствие постоянных членов.

13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом: