Тен Хаг прокомментировал возможное участие «МЮ» в Суперлиге

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о Суперлиге, а также оценил шансы участия своей команды в турнире.
«Другие люди в клубе изучат это и сообщат мне, если придёт время и надо будет принимать какие-то решения. Но решение остаётся за клубом.
Я считаю нынешнюю структуру европейского футбола хорошей, но всегда будут инициативы, чтобы улучшить её, чтобы сделать футбол лучше, такова жизнь.
Люди всегда хотят построить что-то лучшее, и это хорошо. Если это идет на пользу футболу, то это всегда хорошо», – приводит слова тен Хага BBC.
Ранее стало известно, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» готовят перезапуск Суперлиги. Обновлённый формат турнира будет включать от 60 до 80 команд-участниц, деление на дивизионы и отсутствие постоянных членов.
13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом:
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