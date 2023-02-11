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Клопп подтвердил возвращение Жоты в основную группу «Ливерпуля»

Клопп подтвердил возвращение Жоты в основную группу «Ливерпуля»
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Нападающий Диогу Жота вернулся к тренировкам с «Ливерпулем».

Главный тренер команды Юрген Клопп подтвердил, что 26-летний футболист может попасть в заявку на матч 23-го тура АПЛ против «Эвертона», который состоится 13 февраля.

«Жота тренируется без ограничений в течение нескольких дней, так что ещё через три дня он вполне может быть в числе претендентов на место в составе», – приводит слова Клоппа Goal.

Португальский игрок получил повреждение икроножной мышцы в октябре 2022 года. Из-за травмы Жота пропустил ЧМ-2022 в Катаре.

«Ливерпуль» располагается на десятой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии. В текущем розыгрыше АПЛ «красные» набрали 29 очков в 20 встречах.

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Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе:

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