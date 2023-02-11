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Гвардиола заявил, что не покинет «Сити» на фоне обвинений команды в финансовых нарушениях

Гвардиола заявил, что не покинет «Сити» на фоне обвинений команды в финансовых нарушениях
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не покинет команду на фоне обвинений в финансовых нарушениях.

«Я не сдвинусь с этого места, уверяю вас. Я хочу остаться здесь больше чем когда-либо. После многих, многих лет в Премьер-лиге я не хочу уходить.

В прошлом сезоне мы стали чемпионами АПЛ на поле. Будем защищаться от этих обвинений. Если это произойдёт, мы примем это. Но, как и в случае с делом УЕФА, мы будем защищаться», – приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Действующий контракт испанского специалиста с «Сити» действует до 2025 года.

«Манчестер Сити» располагается на второй строчке турнирной таблицы АПЛ. В активе команды 45 очков в 21 встрече, отставание от лидирующего «Арсенала» составляет 5 очков.

Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии:

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