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Соседи Неймара недовольны частыми вечеринками у бразильца дома

Соседи Неймара недовольны частыми вечеринками у бразильца дома
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Нападающий «ПСЖ» Неймар раздражает соседей частыми вечеринками.

Бразилец живет в Буживале, пригороде Парижа, и регулярно устраивает вечеринки по разным поводам.

В прошлое воскресенье Неймар праздновал 31-й день рождения у себя в особняке с громкой музыкой. Некоторые соседи обсуждали вечеринки бразильца в закрытом чате в соцсети, сообщает Le Parisien.

Жители Буживаля даже вызывали полицию, чтобы Неймар сделал музыку потише, но это не помогло.

Мэр Буживаля Люк Ваттель живет рядом с виллой Неймара и характеризует футболиста как «неуважительного человека» по отношению к соседям. Ваттель так описал вечеринки бразильца: «Это не просто фоновый шум, это невероятно раздражает».

Ваттель вспомнил вечеринку в честь победы в Лиге 1 в доме бразильца, которая продолжалась до пяти утра: «Мы могли бы оштрафовать его, но что мы можем сделать с человеком, которому наплевать на штраф в 135 евро, учитывая его зарплату?»

Мэр Буживаля рассматривает возможность подачи жалобы прокурору за «неоднократное нарушение общественного порядка».

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