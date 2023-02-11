Соседи Неймара недовольны частыми вечеринками у бразильца дома

Нападающий «ПСЖ» Неймар раздражает соседей частыми вечеринками.
Бразилец живет в Буживале, пригороде Парижа, и регулярно устраивает вечеринки по разным поводам.
В прошлое воскресенье Неймар праздновал 31-й день рождения у себя в особняке с громкой музыкой. Некоторые соседи обсуждали вечеринки бразильца в закрытом чате в соцсети, сообщает Le Parisien.
Жители Буживаля даже вызывали полицию, чтобы Неймар сделал музыку потише, но это не помогло.
Мэр Буживаля Люк Ваттель живет рядом с виллой Неймара и характеризует футболиста как «неуважительного человека» по отношению к соседям. Ваттель так описал вечеринки бразильца: «Это не просто фоновый шум, это невероятно раздражает».
Ваттель вспомнил вечеринку в честь победы в Лиге 1 в доме бразильца, которая продолжалась до пяти утра: «Мы могли бы оштрафовать его, но что мы можем сделать с человеком, которому наплевать на штраф в 135 евро, учитывая его зарплату?»
Мэр Буживаля рассматривает возможность подачи жалобы прокурору за «неоднократное нарушение общественного порядка».
Месси, Мбаппе и Неймар издеваются над Хакими на тренировке «ПСЖ»:
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