Соседи Неймара недовольны частыми вечеринками у бразильца дома

Нападающий «ПСЖ» Неймар раздражает соседей частыми вечеринками.



Бразилец живет в Буживале, пригороде Парижа, и регулярно устраивает вечеринки по разным поводам.



В прошлое воскресенье Неймар праздновал 31-й день рождения у себя в особняке с громкой музыкой. Некоторые соседи обсуждали вечеринки бразильца в закрытом чате в соцсети, сообщает Le Parisien.



Жители Буживаля даже вызывали полицию, чтобы Неймар сделал музыку потише, но это не помогло.



Мэр Буживаля Люк Ваттель живет рядом с виллой Неймара и характеризует футболиста как «неуважительного человека» по отношению к соседям. Ваттель так описал вечеринки бразильца: «Это не просто фоновый шум, это невероятно раздражает».



Ваттель вспомнил вечеринку в честь победы в Лиге 1 в доме бразильца, которая продолжалась до пяти утра: «Мы могли бы оштрафовать его, но что мы можем сделать с человеком, которому наплевать на штраф в 135 евро, учитывая его зарплату?»



Мэр Буживаля рассматривает возможность подачи жалобы прокурору за «неоднократное нарушение общественного порядка».

Месси, Мбаппе и Неймар издеваются над Хакими на тренировке «ПСЖ»: