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Глава Катара попытается приобрести «МЮ» и сохранить в собственности «ПСЖ»

Глава Катара попытается приобрести «МЮ» и сохранить в собственности «ПСЖ»
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Эмир Катара Тамим бин Хамад аль-Тани хочет владеть «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

Как сообщает The Guardian, cтратегия шейха, который попытается приобрести «МЮ» и сохранить в собственности «ПСЖ», заключается в том, чтобы показать УЕФА, что каждый клуб будет контролироваться отдельной организацией.

Правила УЕФА не позволяют клубам, которые могут встретиться в одном турнире – например, в Лиге чемпионов – иметь одного и того же владельца. В Катаре это понимают и занимаются поиском ращения.

На данный момент есть такой вариант – показать УЕФА, что «Манчестер Юнайтед» не будет управляться той же структурой и персоналом, что и «ПСЖ».

Есть некоторая уверенность в том, что это сработает, тем более есть прецедент с «Зальцбургом» и «РБ Лейпциг», где конечным собственником является Red Bull GmbH. В сентябре 2018 года австрийский и немецкий клубы встретились друг с другом в Лиге Европы.

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