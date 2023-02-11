Глава Катара попытается приобрести «МЮ» и сохранить в собственности «ПСЖ»

Эмир Катара Тамим бин Хамад аль-Тани хочет владеть «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».
Как сообщает The Guardian, cтратегия шейха, который попытается приобрести «МЮ» и сохранить в собственности «ПСЖ», заключается в том, чтобы показать УЕФА, что каждый клуб будет контролироваться отдельной организацией.
Правила УЕФА не позволяют клубам, которые могут встретиться в одном турнире – например, в Лиге чемпионов – иметь одного и того же владельца. В Катаре это понимают и занимаются поиском ращения.
На данный момент есть такой вариант – показать УЕФА, что «Манчестер Юнайтед» не будет управляться той же структурой и персоналом, что и «ПСЖ».
Есть некоторая уверенность в том, что это сработает, тем более есть прецедент с «Зальцбургом» и «РБ Лейпциг», где конечным собственником является Red Bull GmbH. В сентябре 2018 года австрийский и немецкий клубы встретились друг с другом в Лиге Европы.
Силовые тренировки защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса:
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