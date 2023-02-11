Защитник «Сочи» Миладинович ответил на вопрос, думал ли он о игре за сборную России

Сербский защитник «Сочи» Иван Миладинович высказался о возможности выступлений за сборную России.



«Мыслей об игре за сборную России не было. Я ещё далеко от сборной. Пока хочется фокусироваться только на „Сочи“, прогрессировать и как можно больше играть при Бердыеве.

Выходили ли на меня из сборной Сербии? Там очень сильные игроки, они играют в топ-чемпионатах Европы. Очень сложно попасть в команду.



Хотел бы я сыграть с азиатскими командами? Почему бы и нет? Все команды играют в футбол, каждый может обыграть каждого", — приводит слова Ивана Миладиновича «РИА Новости».

Ранее Миладинович рассказал о процедуре получения паспорта Российской Федерации, заявив, что считает народы России и Сербии братскими.