Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Сочи» Миладинович ответил на вопрос, думал ли он о игре за сборную России

Защитник «Сочи» Миладинович ответил на вопрос, думал ли он о игре за сборную России
Комментарии

Сербский защитник «Сочи» Иван Миладинович высказался о возможности выступлений за сборную России.

«Мыслей об игре за сборную России не было. Я ещё далеко от сборной. Пока хочется фокусироваться только на „Сочи“, прогрессировать и как можно больше играть при Бердыеве.

Выходили ли на меня из сборной Сербии? Там очень сильные игроки, они играют в топ-чемпионатах Европы. Очень сложно попасть в команду.

Хотел бы я сыграть с азиатскими командами? Почему бы и нет? Все команды играют в футбол, каждый может обыграть каждого", — приводит слова Ивана Миладиновича «РИА Новости».

Ранее Миладинович рассказал о процедуре получения паспорта Российской Федерации, заявив, что считает народы России и Сербии братскими.

Новость по теме
«Сербы и русские — братья навек». Игрок «Сочи» Миладинович — о получении паспорта России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023