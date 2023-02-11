Защитник «Сочи» Миладинович ответил на вопрос, думал ли он о игре за сборную России
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Сербский защитник «Сочи» Иван Миладинович высказался о возможности выступлений за сборную России.
«Мыслей об игре за сборную России не было. Я ещё далеко от сборной. Пока хочется фокусироваться только на „Сочи“, прогрессировать и как можно больше играть при Бердыеве.
Выходили ли на меня из сборной Сербии? Там очень сильные игроки, они играют в топ-чемпионатах Европы. Очень сложно попасть в команду.
Хотел бы я сыграть с азиатскими командами? Почему бы и нет? Все команды играют в футбол, каждый может обыграть каждого", — приводит слова Ивана Миладиновича «РИА Новости».
Ранее Миладинович рассказал о процедуре получения паспорта Российской Федерации, заявив, что считает народы России и Сербии братскими.
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