Виктор Осимхен признан лучшим игроком Серии А в январе

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен признан лучшим игроком итальянского чемпионата по итогам января нынешнего года, сообщает официальный сайт Серии А.
Нигериец занял первое место в голосовании болельщиков. Другими претендентами были Пауло Дибала («Рома»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Адемола Лукман («Аталанта») и Луис Альберто («Лацио»).
Напомним, в январе на счету форварда пять голов и одна результативная передача в пяти матчах чемпионата.
«Наполи» купил Осимхена у «Лилля» за € 70 млн в 2020 году. Контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. В этом сезоне на счету 24-летнего нападающего 17 голов и три результативные передачи в 21 матче за «Наполи» во всех турнирах. С 16 мячами он лидирует в списке бомбардиров Серии А.
Осимхен извинился перед болельщицей, в которую попал мячом
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