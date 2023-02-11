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Агапов: вызов в сборную стал для меня большой неожиданностью

Агапов: вызов в сборную стал для меня большой неожиданностью
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Защитник «ЦСКА» Илья Агапов поделился впечатлениями о вызове в сборную России по футболу.

«Вызов в сборную стал для меня большой неожиданностью, учитывая, что я достаточно молодой защитник. Самое запоминающееся – осознание того, что тебе сейчас предстоит играть за свою страну в основной команде сборной России, пусть даже в товарищеском матче. Что касается тренировок, сложно выделить что-то примечательное, потому что сборы были посреди сезона, тренерский штаб не хотел нас сильно перегружать» — приводит слова Агапова «Татар-информ».

Агапов ранее выступал за юношеские и молодежную сборную. 3 ноября 2022 года попал в расширенный список национальной команды на матчи с Узбекистаном и Таджикистаном, а 7 ноября — в окончательный.

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