Агапов: вызов в сборную стал для меня большой неожиданностью
Поделиться
Защитник «ЦСКА» Илья Агапов поделился впечатлениями о вызове в сборную России по футболу.
«Вызов в сборную стал для меня большой неожиданностью, учитывая, что я достаточно молодой защитник. Самое запоминающееся – осознание того, что тебе сейчас предстоит играть за свою страну в основной команде сборной России, пусть даже в товарищеском матче. Что касается тренировок, сложно выделить что-то примечательное, потому что сборы были посреди сезона, тренерский штаб не хотел нас сильно перегружать» — приводит слова Агапова «Татар-информ».
Агапов ранее выступал за юношеские и молодежную сборную. 3 ноября 2022 года попал в расширенный список национальной команды на матчи с Узбекистаном и Таджикистаном, а 7 ноября — в окончательный.
Комментарии
- 11 февраля 2023
-
08:05
-
07:53
-
07:43
-
07:34
-
07:29
-
07:20
-
07:16
-
07:11
-
06:50
-
06:26
-
05:52
-
05:36
-
05:27
-
05:24
-
04:56
-
04:24
-
04:16
-
03:59
-
03:48
-
03:40
-
02:59
-
02:40
-
02:28
-
02:15
-
02:00
-
00:59
-
00:52
-
00:50
-
00:46
-
00:42
-
00:29
-
00:14
-
00:10
-
00:01
- 10 февраля 2023
-
23:58
Партнерский контент