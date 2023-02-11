Зинченко: в чемпионате может случиться всё что угодно, нужно просто двигаться шаг за шагом

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко высказался о борьбе за титул в АПЛ.

«Честно говоря, не собираюсь давать какие-либо обещания, потому что впереди ещё долгий путь. Вокруг много говорят о нашей борьбе за титул АПЛ, но это самая тяжёлая лига в мире. «Эвертон» находится в зоне вылета, но победил нас. В чемпионате может произойти всё что угодно, нужно просто двигаться шаг за шагом», — приволит лова Зинченко VBET News.

«Арсенал» лидирует в английской Премьер-лиге, имея в активе 50 очков по итогам 20 встреч. Его ближайший преследователь, «Манчестер Сити», отстаёт на пять очков. Сегодня, 11 февраля, «канониры» сыграют с «Брентфордом». Ранее «Арсенал» уступил «Эвертону» со счётом 1:0. Это поражение стало третьим подряд для Артеты в гостевых матчах с «ирисками».

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