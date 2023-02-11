Зинченко: в чемпионате может случиться всё что угодно, нужно просто двигаться шаг за шагом

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко высказался о борьбе за титул в АПЛ.
«Честно говоря, не собираюсь давать какие-либо обещания, потому что впереди ещё долгий путь. Вокруг много говорят о нашей борьбе за титул АПЛ, но это самая тяжёлая лига в мире. «Эвертон» находится в зоне вылета, но победил нас. В чемпионате может произойти всё что угодно, нужно просто двигаться шаг за шагом», — приволит лова Зинченко VBET News.
«Арсенал» лидирует в английской Премьер-лиге, имея в активе 50 очков по итогам 20 встреч. Его ближайший преследователь, «Манчестер Сити», отстаёт на пять очков. Сегодня, 11 февраля, «канониры» сыграют с «Брентфордом». Ранее «Арсенал» уступил «Эвертону» со счётом 1:0. Это поражение стало третьим подряд для Артеты в гостевых матчах с «ирисками».
Игроки «Арсенала» раскрасили Лондон в красный
- 11 февраля 2023
-
09:40
-
09:38
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:21
-
09:10
-
08:47
-
08:45
-
08:35
-
08:30
-
08:05
-
07:53
-
07:43
-
07:34
-
07:29
-
07:20
-
07:16
-
07:11
-
06:50
-
06:26
-
05:52
-
05:36
-
05:27
-
05:24
-
04:56
-
04:24
-
04:16
-
03:59
-
03:48
-
03:40
-
02:59
-
02:40
-
02:28
-
02:15