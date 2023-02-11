Степаненко: у Мудрика есть всё, чтобы стать кумиром для нового поколения, как Шевченко

Полузащитник «Шахтёра» Тарас Степаненко высказался о будущем вингера «Челси» Михаила Мудрика.
«Он особенный парень, и он думал, что один только талант сделает его большим футболистом. Со временем всё изменилось, в основном благодаря Роберто Де Дзерби.
Он начал слушать, учиться и при поддержке тренера достиг удивительных успехов. Теперь он новая звезда лучшего чемпионата мира, но это не магия, ему пришлось работать для этого.
У Мудрика есть всё, чтобы стать кумиром для нового поколения, как Андрей Шевченко был кумиром для моих ровесников. Этого я ему и желаю», — приводит слова Степаненко Meczyki.
Напомним, Мудрик впервые появился в футболке «Челси» на поле на 55-й минуте игры с «Ливерпулем», заменив англичанина Льюиса Холла. За свою игру украинец удостоился похвалы со стороны некоторых экспертов, однако не сумел отметиться результативными действиями. Отметим, что «Челси» заплатил за Мудрика донецкому «Шахтёру» € 100 млн с учётом бонусов.
Мудрик показал свою работу в спортзале
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